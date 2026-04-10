Tulum, Quintana Roo.— Quintana Roo se prepara para vivir uno de los eventos turísticos más ambiciosos del año con la realización del Tulum Air Show 2026 y la NASCAR México Series, programados del 23 al 26 de abril en el Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto”.

La gobernadora Mara Lezama confirmó que todo está listo para estos dos espectáculos de talla internacional que, por primera vez, se realizarán de manera conjunta en el estado, combinando exhibiciones aéreas de alto impacto con competencias de automovilismo profesional.

El evento aéreo ofrecerá un espectáculo familiar sin precedentes, con acrobacias, demostraciones de paracaidismo y la participación de aeronaves como los F-5, así como del escuadrón “Águilas Aztecas”, consolidándose como una experiencia gratuita para el público, previo registro.

En paralelo, la NASCAR México Series —el campeonato de automovilismo tipo stock car más importante del país— llevará la adrenalina a la pista con carreras de alto nivel dentro del mismo complejo, con acceso mediante boleto.

Autoridades estatales, fuerzas armadas y organizadores han afinado los últimos detalles logísticos y de seguridad para garantizar una experiencia de primer nivel, posicionando a Tulum como un nuevo epicentro de eventos internacionales.

Más allá del espectáculo, este encuentro busca fortalecer la proyección global de Quintana Roo, impulsando sectores estratégicos como el turismo, la aviación y la industria deportiva, además de atraer a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Con esta apuesta, el Caribe Mexicano no solo reafirma su liderazgo como destino de sol y playa, sino que amplía su oferta con eventos de clase mundial que combinan entretenimiento, innovación y desarrollo económico.