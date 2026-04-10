Cancún, Quintana Roo.— La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, reforzó el llamado a la participación ciudadana para mantener limpia la ciudad, al encabezar un recorrido en la Supermanzana 260 donde supervisó acciones de descacharrización y mejoramiento urbano.

Durante la visita, la alcaldesa reconoció la colaboración de vecinas y vecinos que contribuyen al orden urbano al resguardar sus cacharros hasta el paso del camión recolector, evitando que estos sean colocados en banquetas, áreas verdes o camellones, lo que favorece entornos más limpios y seguros.

Acompañada por el director de Servicios Públicos, Antonio de la Torre Chambé, informó que en lo que va del año se han atendido más de ocho mil reportes de descacharrización, como parte de una estrategia integral para prevenir riesgos sanitarios y combatir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades como dengue y zika.

La edil también destacó el trabajo constante de las brigadas operativas, quienes diariamente recorren diferentes puntos de la ciudad, atendiendo reportes ciudadanos que llegan a través del programa “ChatCun”, herramienta que permite organizar y calendarizar las solicitudes de la población.

En la Supermanzana 260, además de la recolección de objetos inservibles, se realizaron labores complementarias como limpieza de parques y jardines, así como desazolve de pozos de absorción, con la participación de 74 trabajadores, consolidando un esfuerzo coordinado para mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de los habitantes.

Con estas acciones, el gobierno municipal refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para fortalecer entornos saludables, ordenados y sostenibles en Cancún.