Chetumal, Quintana Roo.— La XVIII Legislatura del Congreso del estado aprobó el denominado “Plan B” de reforma electoral promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de reconfigurar el uso de recursos públicos y fortalecer principios de equidad en el sistema democrático.

Durante la sesión ordinaria número 18, diputadas y diputados avalaron modificaciones a diversos artículos constitucionales en materia de integración de ayuntamientos, límites al presupuesto de los congresos locales, así como ajustes en remuneraciones dentro de los organismos electorales.

La reforma plantea reducir gastos considerados excesivos en la estructura electoral, con la finalidad de redirigir esos recursos hacia programas sociales e infraestructura pública, tanto en el ámbito estatal como municipal.

Asimismo, se establece como eje central el fortalecimiento de la paridad de género, la igualdad sustantiva y la incorporación de la perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos locales, consolidando un modelo más inclusivo.

Con esta aprobación, Quintana Roo se suma a las entidades que respaldan esta propuesta de transformación electoral, alineada con la política nacional de austeridad y redistribución del gasto público en beneficio de la ciudadanía.