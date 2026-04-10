Playa del Carmen, Quintana Roo.— La Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación tras difundirse en redes sociales un video en el que un presunto conductor de plataforma digital intenta agredir con un arma cortocontundente a un operador del servicio de taxi.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el ataque representó un riesgo real para la integridad del taxista, lo que encendió las alertas de las autoridades, no solo por la agresión en sí, sino por la posible portación de armas dentro de un vehículo destinado al transporte de pasajeros.

La Representación Social confirmó que ya se realizan diligencias para esclarecer los hechos, identificar a los involucrados y deslindar responsabilidades conforme a derecho. No se descarta que el caso derive en imputaciones por delitos relacionados con amenazas, portación de arma y posibles daños.

Este nuevo episodio de violencia vuelve a evidenciar la tensión persistente entre operadores de plataformas digitales y taxistas en el municipio, un conflicto que en diversas ocasiones ha escalado a confrontaciones directas en la vía pública.

La Fiscalía advirtió que ningún acto de violencia será tolerado, sin importar el tipo de servicio de transporte del que provenga, y reiteró que se actuará con firmeza para sancionar a los responsables.

En Quintana Roo, subrayaron, la aplicación de la ley no admite excepciones.