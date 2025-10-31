Akumal, Quintana Roo.— La violencia volvió a golpear con fuerza a Tulum. La tarde de este jueves, el exdelegado municipal de Akumal, Melchor Gamboa, fue ejecutado a balazos dentro de su propio negocio, el bar “Tequila Ville”, ubicado en el corazón de la comunidad.

De acuerdo con los primeros reportes, dos sujetos armados ingresaron al establecimiento y abrieron fuego directamente contra el exfuncionario, quien también se desempeñó como suplente de la entonces alcaldesa Edith Mendoza. Los atacantes escaparon sin dejar rastro, mientras el cuerpo de Gamboa quedó tendido detrás de la barra.

Testigos relataron escenas de pánico y confusión: clientes y vecinos corrieron despavoridos para ponerse a salvo, mientras los agresores huían a bordo de una motocicleta. Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y esperaron la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.

Fuentes cercanas a la investigación no descartan que el crimen esté relacionado con el cobro de derecho de piso, una práctica que ha ido en aumento en Tulum y que mantiene bajo amenaza a comerciantes, restauranteros y empresarios locales. Según versiones extraoficiales, Gamboa habría recibido presiones recientes para pagar cuotas a un grupo delictivo que opera en la zona.

El asesinato del exdelegado deja en evidencia el avance del crimen organizado en comunidades rurales que hasta hace poco eran consideradas tranquilas. “Akumal ya no es el mismo. Lo que antes era un pueblo pacífico, hoy vive con miedo”, expresó un vecino.

La ciudadanía exige resultados y acusa omisión de las autoridades municipales, a quienes responsabilizan por la falta de seguridad y el incremento de hechos violentos en el municipio.

Este nuevo ataque confirma que Tulum atraviesa una de sus etapas más críticas en materia de seguridad, con una ola delictiva que ya no respeta nombres, trayectorias ni espacios públicos.