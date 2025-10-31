Entre aromas de tamales, velas encendidas y el sonido de la música tradicional, Cancún celebró una de sus fiestas más entrañables: el Festival Janal Pixán Donceles, encabezado por la presidenta municipal Ana Paty Peralta, en la Supermanzana 64.

El evento reunió a decenas de familias que disfrutaron de actividades culturales, muestras gastronómicas y concursos alusivos al Día de Muertos, reafirmando el espíritu de comunidad que caracteriza a los cancunenses.

“Qué alegría volver a Donceles, a esta fiesta hecha con el corazón por las vecinas y los vecinos. Aquí en Cancún convivimos muchas culturas, pero cuando honramos a nuestros muertos todos sentimos lo mismo: amor, respeto y gratitud por quienes nos dieron la vida”, expresó la alcaldesa al dirigirse a los asistentes.

Durante el recorrido, Ana Paty Peralta visitó los coloridos altares instalados por los residentes, compartió comida típica como pibipollos, tamales y chocolate caliente, y convivió con las familias en un ambiente lleno de calidez y tradición.

La celebración también incluyó un concurso de disfraces para niñas y niños, que fue recibido con aplausos por el público. Este concurso se ha convertido en una de las actividades más esperadas del festival, reflejando la creatividad y entusiasmo de las nuevas generaciones.

El Janal Pixán Donceles, que ya se ha consolidado como una tradición anual, forma parte del impulso cultural que promueve el gobierno municipal para fortalecer la identidad local y preservar las costumbres que dan vida al pueblo mexicano.

Por último, la presidenta municipal invitó a la ciudadanía a continuar las festividades del Día de Muertos con la “Cena de Ánimas” en el Parque de las Palapas y los altares con procesión de catrinas en Puerto Juárez, espacios donde la tradición y el arte se unen para celebrar la memoria de los seres queridos.