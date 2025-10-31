Un vuelo de la aerolínea JetBlue que cubría la ruta desde Cancún, México, hacia Newark, Nueva Jersey, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tampa, Florida, luego de registrar una caída repentina de altitud que provocó lesiones a varios pasajeros.

El incidente ocurrió durante la tarde del jueves, cuando la aeronave —identificada como el vuelo 1230— comenzó a perder altitud de manera inesperada. Los pilotos reaccionaron de inmediato, desviando el trayecto para aterrizar de forma segura en Tampa.

Autoridades federales estadounidenses confirmaron que se inició una investigación para determinar la causa del descenso súbito. Aunque el clima era estable, se analizan posibles fallas técnicas o alteraciones en el sistema de presurización.

JetBlue informó que tres pasajeros resultaron con lesiones leves y fueron atendidos en el aeropuerto. La compañía aseguró que “la seguridad de nuestros clientes y tripulantes es siempre la prioridad” y que la aeronave fue retirada temporalmente de servicio para su revisión.

Por ahora, la ruta entre Cancún y Newark permanece suspendida hasta que concluyan las inspecciones técnicas correspondientes.