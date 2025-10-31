CANCÚN, Q. R. — Las autoridades de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, impusieron sanciones este 30 de octubre de 2025 contra una organización transnacional dedicada al tráfico de personas con centro de operaciones en México, que utilizaba, entre otros puntos, el Aeropuerto Internacional de Cancún como paso estratégico para facilitar el traslado ilegal de migrantes hacia territorio estadounidense.

Operación y modus operandi

De acuerdo con el informe oficial, la red —identificada como la Bhardwaj Human Smuggling Organization— trasladaba personas procedentes de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia hacia México, desde donde eran enviadas a la frontera de EE.UU. utilizando trayectos por vía aérea y marítima.

Entre los mecanismos señalados:

* Uso de yates, marinas y hoteles para la logística del traslado.

* Participación de empleados de aeropuertos y puertos, sobornos y vínculos con grupos delictivos.

* Cobros de miles de dólares por cada migrante, además de lavado de dinero y narcotráfico como parte del engranaje criminal.

Impacto local y regional

Que una red de este calibre utilizara el aeropuerto de Cancún como plataforma evidencia dos problemas urgentes para la región:

Riesgo reputacional y de seguridad para el destino turístico: Cancún, un destino global, se ve vinculado ahora con rutas de tráfico humano, lo que podría afectar la percepción de seguridad entre visitantes y autoridades nacionales. Necesidad de mayor coordinación entre México y EE.UU. : La sanción estadounidense resalta que las operaciones criminales trascienden fronteras y requieren acciones conjuntas en materia de migración, justicia y control financiero.

Reacción y consecuencias legales

La OFAC bloqueó los bienes y derechos de cualquier persona o entidad que realice transacciones con los señalados, lo que constituye un riesgo financiero significativo para los implicados.

Por su parte, las autoridades mexicanas deberán responder no sólo al desmantelamiento de dicha red, sino también al fortalecimiento de controles en aeropuertos, puertos y rutas de tránsito migratorio clandestino.

“Línea roja” para México

Para el estado de Quintana Roo y su capital turística Cancún, este caso representa una verdadera “línea roja”: coexistir como destino de alta atracción internacional y al mismo tiempo fungir como plataforma para el crimen organizado transnacional es incompatible con un modelo de turismo sustentable, seguro y confiable.

La exigencia es clara: reforzar autoridad, revisar procedimientos y garantizar que instalaciones clave como el aeropuerto no sean vulnerables a la infiltración de redes criminales.