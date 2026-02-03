Mahahual, Quintana Roo.– El megaproyecto turístico Perfect Day, impulsado por la naviera Royal Caribbean International, recibió un golpe contundente: un juez federal concedió suspensión definitiva, frenando los cambios de uso de suelo que pretendían permitir la construcción del complejo en la Costa Maya.

La resolución —emitida por un juzgado de Distrito en Quintana Roo— ordena que ninguna autoridad pueda hacer válidos, ejecutar o consolidar permisos, licencias o autorizaciones derivadas de dichos cambios de uso de suelo, dejando al proyecto en un limbo jurídico que bloquea cualquier avance inmediato.

Perfect Day había sido presentado como una inversión millonaria que transformaría Mahahual en un destino de cruceros con infraestructura masiva: toboganes, zonas acuáticas, restaurantes y espacios diseñados para recibir a miles de visitantes diarios. Sin embargo, organizaciones ambientales y habitantes de la zona denunciaron riesgos para manglares, dunas y la configuración urbana del poblado, además de presuntas irregularidades en los procesos de autorización.

La suspensión definitiva fue concedida dentro de un amparo promovido por grupos ciudadanos que señalan que los cambios de uso de suelo se aprobaron sin garantizar protección ambiental ni respeto a la planeación local. El juez consideró que el proyecto podría generar afectaciones irreversibles, por lo que decidió detener cualquier efecto legal hasta evaluar el fondo del caso.

La resolución también implica que no pueden emitirse nuevas licencias ni consolidarse derechos a favor del proyecto, obligando a los gobiernos estatal y municipal a asumir las consecuencias políticas y jurídicas del freno judicial. Autoridades que inicialmente impulsaron la inversión ahora enfrentan críticas por presunta opacidad y falta de cuidado ambiental.

Para Mahahual, la decisión simboliza una victoria legal y social de quienes han exigido que el desarrollo turístico no destruya los ecosistemas que sostienen a la comunidad. Para Royal Caribbean, significa un retroceso dramático que podría traducirse en retrasos, rediseños o incluso la inviabilidad total del proyecto.

De momento, el futuro de Perfect Day queda paralizado. El Poder Judicial deberá determinar si los procedimientos y autorizaciones cumplen la ley… o si el Caribe mexicano vuelve a frenar, como ya ha ocurrido antes, la imposición de megaproyectos que ignoran su frágil equilibrio ambiental.