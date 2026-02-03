Playa del Carmen, Quintana Roo.– Playa del Carmen dio un golpe de autoridad en el escenario turístico mundial durante su participación histórica en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) de Madrid. Así lo afirmó la presidenta municipal Estefanía Mercado, quien destacó que la presencia del municipio en la vitrina turística más importante del planeta no solo marcó un antes y un después para el destino, sino que confirmó la consolidación de una nueva estrategia de promoción, innovadora, incluyente y con visión global.

La edil subrayó que este logro fue posible gracias al trabajo de una delegación encabezada por la empresaria hotelera Fabiana Briseño, cuya conducción permitió situar a Playa del Carmen en la conversación internacional con un enfoque moderno y colaborativo. Mercado destacó que el hecho de que el destino fuera representado por una figura del sector privado demuestra la capacidad de su gobierno para construir alianzas reales con actores estratégicos del turismo.

“No es una decisión menor que una empresaria liderara nuestra presencia en FITUR. Habla de un gobierno que suma capacidades y toma decisiones disruptivas que generan resultados. Playa del Carmen se está posicionando desde la unidad y desde la experiencia”, afirmó.

La alcaldesa también resaltó el papel del creador de contenido local Freddy ‘UnMexicanoViajero’, cuya labor permitió mostrar el destino a nuevas audiencias con una comunicación más auténtica y cercana. “Transformamos nuestra manera de promovernos y conectamos con públicos que quieren descubrir un Playa del Carmen real y vibrante”, puntualizó.

Uno de los puntos más celebrados fue el reconocimiento obtenido en los Premios Excelencias Turísticas, que distinguieron a la Ruta de la Miel y la Selva como un producto innovador, sostenible e incluyente. Mercado señaló que este galardón valida el modelo turístico impulsado por su administración, que transita del tradicional all inclusive al concepto “todos incluidos”, con derrama económica para comunidades, productores y pequeñas empresas.

Otro momento emblemático de la participación de Playa del Carmen en Madrid fue la activación cultural y deportiva del ancestral juego de pelota en las calles de la capital española. La alcaldesa destacó su simbolismo en el marco del año mundialista, donde Quintana Roo será puente aéreo y Playa del Carmen fungirá como campamento base de la selección uruguaya rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Una agenda robusta y estratégica

Por su parte, Fabiana Briseño destacó que la delegación sostuvo más de 30 citas de alto nivel, especialmente dentro de MITM Europe, el principal foro del segmento MICE. Adelantó que existe interés en traer a Playa del Carmen un congreso internacional de escritores de viajes, lo que reforzaría la estrategia de diversificación turística.

Además, reveló que se tuvieron reuniones con empresas como Viajes El Corte Inglés, Avoris y Destinia, orientadas a ampliar la oferta turística y promover experiencias fuera de los resorts. “Las empresas buscan destinos con identidad y vivencias memorables. Eso es justamente lo que Playa del Carmen tiene para ofrecer”, afirmó.

Alianzas culturales globales

La secretaria de Turismo, Estefanía Hernández, detalló acuerdos clave alcanzados en FITUR, como la alianza con Riviera Cristallina de Italia, que busca integrar rivieras del mundo para desarrollar intercambios turísticos sostenibles y proyectos de innovación.

También destacó la nueva vinculación cultural con Santa Eulalia del Río, en Ibiza, unida a Playa del Carmen por la tradición histórica de la Virgen del Carmen. Con Argentina, gracias al trabajo del director del Instituto de la Cultura y las Artes, Ernesto Martínez, se acordó realizar el Primer Festival de Tango en Playa del Carmen. Asimismo, Guanajuato fue anunciado como invitado principal del próximo Festival México en Playa del Carmen.

De manera paralela, se presentó la Agenda Cultural 2026, que proyecta al municipio como un territorio con identidad, pensamiento crítico y creación artística permanente, consolidándolo como un referente internacional de diplomacia cultural.

Impulso económico y apertura de mercados

El secretario de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones, Antón Bojórquez, logró acuerdos que permitirán que productos de la marca “Hecho en Playa” puedan comercializarse en más de 15 mil puntos de venta en Europa, a través de la empresa Campo Latino.

Este avance representa un salto histórico para productores locales que, por primera vez, podrán colocar su oferta en un mercado global.

Con resultados medibles, alianzas inéditas y un enfoque moderno, Playa del Carmen demostró en FITUR que está listo para competir en las grandes ligas del turismo mundial, consolidando un modelo que apuesta por la innovación, la inclusión y el desarrollo sostenible.