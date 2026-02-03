Cancún, Quintana Roo.– El Ayuntamiento de Benito Juárez cerró el año con una operación histórica de limpieza de playas, al retirar 16 mil 654.48 toneladas de sargazo durante 2025, resultado del trabajo coordinado entre las áreas de Servicios Públicos y la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). Así lo informó la Presidenta Municipal Ana Paty Peralta, quien subrayó que esta labor refleja el compromiso permanente con mantener a Cancún como destino líder en México y Latinoamérica.

“Es constancia, es amor por esta tierra y es el compromiso que tenemos con nuestra casa: Cancún”, afirmó, destacando que el retiro de macroalga se realiza todos los días, sin interrupciones, para preservar la imagen del destino y garantizar playas limpias tanto para cancunenses como para los millones de turistas que arriban cada año.

De acuerdo con las dependencias municipales, el volumen retirado equivale a 26 mil 401 metros cuadrados de sargazo, lo que contribuyó directamente a la conservación de los arenales.

Las playas con mayor recale durante 2025 fueron:

Playa Delfines: 13 mil 688.48 m³

Playa Coral: 6 mil 096.45 m³

Playa Chac Mool: 2 mil 163.30 m³

Las zonas con menor presencia fueron Las Perlas y Ballenas, mientras que Langosta, Tortugas, Gaviota Azul, Pez Volador y Caracol no registraron recale.

En cuanto a los meses más críticos, agosto encabezó con 6 mil 718.69 toneladas, seguido de septiembre con 2 mil 848.21, y julio con 2 mil 497.64. Los periodos más bajos fueron enero, febrero y diciembre.

Zofemat reportó además 67 actividades de educación ambiental durante 2025, entre ellas 48 limpiezas de playa y 19 pláticas especializadas, con la participación de 3 mil 250 personas entre asociaciones civiles, empresas e instituciones.

Con estas acciones, el gobierno municipal consolida la estrategia ambiental que mantiene a Cancún como el destino turístico más importante del país.