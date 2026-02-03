Quintana Roo.– En el marco del Día Mundial de los Humedales, la gobernadora Mara Lezama reafirmó el compromiso del estado con la protección de estos ecosistemas, fundamentales para la vida, la seguridad ambiental y el desarrollo sostenible de la región.

La mandataria destacó que los humedales representan cerca del 20 por ciento del territorio estatal, conformando más de 860 mil hectáreas protegidas, esenciales para el equilibrio ecológico y para la resiliencia ante fenómenos naturales.

Lezama recordó que estos ecosistemas cumplen funciones clave: filtran y almacenan agua, reducen riesgos de inundación, protegen frente a huracanes, capturan carbono y albergan una enorme diversidad de flora y fauna. Su conservación —subrayó— es indispensable en un estado cuya economía depende directamente de un entorno natural sano.

Actualmente, Quintana Roo cuenta con 13 sitios Ramsar, entre ellos la Reserva de la Biosfera Sian Ka'an, Manglares de Nichupté, Isla Contoy y los sistemas arrecifales que sostienen la vida marina y múltiples cadenas productivas.

La gobernadora señaló que, al proteger los humedales, también se fortalecen las comunidades locales, pues estos ecosistemas sostienen actividades esenciales como la pesca, el turismo responsable y la preservación cultural. Incluso especies emblemáticas —como el jaguar— muestran mayor presencia cuando los ecosistemas se mantienen en buen estado.

“Cuidar los humedales es cuidar nuestro futuro y el de las próximas generaciones”, afirmó, reiterando que su administración impulsa acciones de restauración, monitoreo, educación ambiental y vigilancia para evitar rellenos, talas o invasiones que dañan estas zonas.

El llamado de la mandataria se alinea con una visión de desarrollo sostenible que coloca a Quintana Roo como referente nacional en políticas ambientales y adaptación climática.