Un presunto miembro del Cártel de Caborca fue abatido y otro resultó herido durante un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Marina, registrado este lunes en la comunidad de Limones, municipio de Bacalar.

De acuerdo con los primeros informes, el ataque ocurrió cuando personal de la Marina realizaba un operativo de vigilancia en la zona. Los uniformados fueron agredidos a tiros por dos sujetos armados que se desplazaban en un vehículo, lo que desató una respuesta inmediata de las fuerzas federales.

En el lugar, uno de los agresores fue neutralizado y otro quedó lesionado, por lo que recibió atención médica bajo custodia. Autoridades confirmaron que ningún elemento de la Marina resultó herido o fallecido, descartando versiones que circulaban en redes sociales.

La zona fue acordonada por personal militar y peritos, quienes recolectaron casquillos y aseguraron el vehículo utilizado por los presuntos atacantes. Fuentes consultadas señalaron que los hombres podrían estar ligados al Cártel de Caborca, grupo que busca expandirse hacia el sur del país.

Habitantes de Limones reportaron momentos de tensión ante el estruendo de las detonaciones, mientras corporaciones federales y estatales reforzaron la vigilancia en la región, donde en las últimas semanas se han detectado movimientos de células criminales.

La investigación sigue abierta para identificar plenamente a los involucrados y determinar su relación con otros hechos violentos en el corredor Bacalar–Felipe Carrillo Puerto.