Las autoridades educativas de Puebla e Hidalgo anunciaron la suspensión de clases presenciales para este lunes debido a las condiciones climáticas provocadas por el Frente Frío número 13, que ha generado lluvias intensas, bajas temperaturas y posibles heladas en gran parte del país.

En Puebla, la Secretaría de Educación determinó la suspensión temporal de actividades presenciales en más de 14 mil escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, ubicadas en regiones como la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valles de Serdán, Atlixco, la Mixteca y la zona metropolitana de Angelópolis. Las clases se realizarán de forma virtual para más de un millón ochocientos mil alumnos, con apoyo de cerca de cien mil docentes.

Las autoridades indicaron que la reanudación presencial está prevista para el martes 11 de noviembre en la mayoría de las zonas, aunque en las regiones serranas el retorno podría extenderse hasta el miércoles 12, dependiendo de la evolución del clima.

En el estado de Hidalgo, se suspendieron las clases en al menos 34 municipios ante las lluvias, vientos y descenso drástico de temperatura. La medida busca prevenir riesgos a la salud de estudiantes, docentes y personal administrativo, por lo que las actividades académicas se desarrollarán a distancia.

Las dependencias educativas de ambos estados exhortaron a padres y madres de familia a mantenerse atentos a los comunicados oficiales y a evitar exponer a los menores a las bajas temperaturas, ya que las condiciones podrían continuar en los próximos días.