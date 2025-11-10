El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, lanzó un rotundo señalamiento al acusar al partido en el poder, Morena, de utilizar la reciente detención de un presunto cómplice en el asesinato de Luis Donaldo Colosio como un “distractor” para desviar la atención pública de la crisis política, económica y de seguridad que enfrenta el país.

De acuerdo con el dirigente priista, el gobierno busca “revivir un caso del pasado” para controlar la conversación nacional y ocultar los problemas actuales que afectan a millones de mexicanos. “Morena revive el caso Colosio para tapar el cochinero en el que tienen hundido al país”, declaró Moreno en un mensaje público.

El líder del PRI sostuvo que el regreso del tema a la agenda mediática responde a una estrategia política y no a un interés genuino por esclarecer los hechos del magnicidio de 1994. Aseguró que el gobierno pretende “generar distracciones” mientras el país sufre el avance del crimen organizado, el aumento del desempleo y el deterioro de la economía.

Moreno advirtió que el PRI no permanecerá en silencio y afirmó que su partido dará la batalla política para “recuperar el rumbo del país”. En ese sentido, llamó a las fuerzas opositoras a mantener la unidad y a no permitir que la historia se utilice como herramienta de manipulación.

El debate surge justo cuando las autoridades han reabierto el expediente del caso Colosio, lo que ha generado un nuevo clima de polarización política. Mientras el oficialismo defiende la actuación de las instituciones, la oposición sostiene que el gobierno intenta distraer la atención del descontento social.

Para analistas y observadores, la utilización de un episodio histórico con fines políticos podría tener consecuencias negativas en la confianza ciudadana y profundizar la división en el país. La figura de Colosio, símbolo de esperanza y ruptura dentro del PRI en los años noventa, vuelve al centro del escenario político mexicano tres décadas después, ahora convertida en campo de batalla entre el poder y la oposición.