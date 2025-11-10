El gobierno federal presentó una estrategia integral para el estado de Michoacán, bautizada como “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, desde el patio central del Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que el plan se apoya en 12 ejes de acción y más de 100 medidas para atender los factores que alimentan la violencia y restablecer la gobernabilidad.

La iniciativa contempla una inversión superior a los 57 mil millones de pesos, de los cuales más de 37 mil 450 millones se destinarán a los Programas del Bienestar en 2026, enfocados a beneficiar aproximadamente a un millón y medio de michoacanos. Los 12 ejes comprenden seguridad y justicia, desarrollo económico, infraestructura, educación, salud, vivienda, empleo digno y cultura de paz, entre otros.

El anuncio ocurre en un contexto de alta presión política: recientes asesinatos de alto perfil en Michoacán, protestas sociales y un reclamo creciente por parte de la ciudadanía y los actores locales para que la autoridad federal intervenga con mayor contundencia.

Repercusiones políticas y desafíos

Este plan coloca al gobierno federal en el centro de la estrategia de pacificación de Michoacán, desplazando en parte al gobierno estatal, lo que puede reconfigurar los equilibrios de poder en la entidad. La ambiciosa caja presupuestal abre cuestionamientos sobre vigilancia, transparencia y medición de resultados. Si el plan falla, será un lastre político para quien lo encabeza. La apuesta es doble: combate a la criminalidad e inversión social para atacar la raíz del problema. Si una de las dos falla, la estrategia completa estará comprometida. Para las comunidades y sectores agrarios del estado, el plan representa una esperanza, pero también una advertencia: los recursos llegarán bajo un esquema de supervisión federal estrecho, lo que podría generar resistencia local.

Conclusión

El “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” es una declaración de intenciones y un laboratorio político para el gobierno de Sheinbaum. Su éxito o fracaso tendrán repercusiones amplias, más allá de la seguridad estatal, pues pueden definir la credibilidad de la estrategia federal de pacificación y el papel del Estado frente a la violencia en México.