Ciudad de México.— Los nuevos resultados de la medición nacional elaborada por la empresa Rubrum colocan a Estefanía Mercado Asencio como una de las alcaldesas mejor evaluadas del país, con avances contundentes en trabajo gubernamental, servicios públicos, cercanía con la ciudadanía y percepción de seguridad.

En un universo de 104 municipios evaluados, Playa del Carmen no solo aparece por encima del promedio nacional, sino que se posiciona entre los primeros lugares en prácticamente todos los rubros analizados, reflejo de una administración con resultados visibles y una agenda estructurada que ha logrado responder a las exigencias de una ciudad en crecimiento acelerado.

Trabajo municipal: desempeño sólido y bien calificado

La evaluación ciudadana otorgó a Estefanía Mercado una calificación de 6.05 —en una escala del 1 al 10—, ubicando a Playa del Carmen en el lugar 32 del país. Este resultado confirma que la percepción sobre el trabajo del gobierno municipal se encuentra en terreno positivo, impulsada por obras, programas y acciones que han tenido impacto directo en la vida cotidiana de la población.

Servicios públicos: Playa del Carmen avanza y se posiciona arriba en la lista nacional

En materia de servicios públicos, Playa del Carmen se coloca en el lugar 28 entre los 104 municipios evaluados, con una calificación de 5.90. El fortalecimiento de las brigadas de mantenimiento urbano, la ampliación de la cobertura en luminarias y el mejoramiento de vialidades son parte de las acciones que han sostenido esta tendencia favorable.

Cercanía con la población: un gobierno que escucha y atiende

Rubrum también midió la cercanía de las autoridades con sus habitantes. Los playenses otorgaron a Estefanía Mercado una calificación de 5.73, ubicándola en el lugar 31 nacional. Esta percepción está ligada al modelo de gobierno de puertas abiertas que ha impulsado la presidenta municipal mediante audiencias ciudadanas, recorridos constantes y atención directa en territorio.

Seguridad: Playa del Carmen entre los municipios mejor evaluados

En el rubro de seguridad, Playa del Carmen aparece en el lugar 27 del país con una calificación de 5.67. Este indicador confirma que la estrategia local, basada en coordinación interinstitucional, mayor presencia policiaca y tecnología preventiva, está generando confianza entre la ciudadanía.

Un liderazgo municipal que se refleja en los indicadores

Los cuatro rubros evaluados —trabajo, servicios públicos, cercanía y seguridad— muestran un patrón claro: Playa del Carmen avanza y mantiene una gestión con resultados concretos. Las valoraciones ciudadanas confirman que el gobierno encabezado por Estefanía Mercado se ha convertido en un referente nacional en desempeño y administración pública.

Un reconocimiento que, lejos de triunfalismos, evidencia que las políticas implementadas están funcionando y que la transformación municipal continúa con rumbo, estructura y claridad.