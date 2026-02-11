Cancún, Quintana Roo.— Con una agenda orientada a mejorar la seguridad vial y ordenar la movilidad urbana, la presidenta municipal Ana Paty Peralta supervisó los avances del programa de Cruces Seguros, una de las estrategias clave para consolidar un Cancún más seguro, eficiente y con infraestructura moderna.

En un recorrido por la intersección de avenida Orquídeas con avenida Lak’in, la alcaldesa constató que la modernización del sistema de semáforos registra un 58 por ciento de avance, reflejo del ritmo sostenido con el que se ejecuta este proyecto integral.

Peralta explicó que la obra incluye la instalación de semáforos vehiculares y peatonales, adecuaciones geométricas para mejorar los flujos de circulación y la incorporación de tecnología de control de tráfico conectada al Centro de Monitoreo, una innovación que permitirá gestionar la movilidad en tiempo real.

Durante la supervisión, subrayó que estas acciones buscan proteger a peatones y automovilistas, reducir tiempos de traslado y prevenir accidentes en una de las intersecciones con mayor tránsito diario. “Cada cruce seguro es un paso hacia una ciudad más ordenada y una movilidad más humana”, afirmó.

El director general del IMPLAN Cancún, Héctor Sánchez Tirado, destacó que la modernización contempla semáforos peatonales con señales audibles, controladores avanzados y adecuaciones viales que harán de este punto un espacio más accesible e inclusivo.

Finalmente, Ana Paty Peralta reiteró que la mejora de la infraestructura vial es fundamental para elevar la calidad de vida en Cancún y avanzar hacia una movilidad segura, especialmente para quienes caminan, trabajan y se trasladan diariamente por las calles de la ciudad.