Bacalar, Quintana Roo.— En un evento que refuerza la visión de desarrollo equilibrado para el estado, la gobernadora Mara Lezama encabezó la conmemoración del primer aniversario de la apertura al público de la zona arqueológica Ichkabal, uno de los sitios mayas más monumentales y estratégicos para el turismo cultural en la región sur.

Lezama destacó que este primer año de operación marca un hito histórico: Ichkabal se ha posicionado entre las cinco zonas arqueológicas más visitadas del estado, superando los 38 mil turistas y atrayendo a viajeros interesados en conocer la grandeza prehispánica más allá de los destinos de sol y playa.

Subrayó además que la puesta en valor del sitio, el mejoramiento del camino de acceso y el impulso a proyectos culturales y comunitarios forman parte de una estrategia integral para detonar el desarrollo económico en la zona, fortaleciendo a Bacalar y a las comunidades aledañas.

Durante su mensaje, la mandataria recordó que Ichkabal —con estructuras que alcanzan 42 metros de altura y una plaza central que en su época pudo albergar hasta 70 mil personas— es un testimonio monumental de la civilización maya y un elemento clave para diversificar la oferta turística.

“Invito a todas y todos a descubrir Ichkabal, a venir al sur del estado, donde se siente la historia y el orgullo de nuestra identidad”, expresó la gobernadora.

Con este aniversario, el gobierno estatal reafirma su apuesta por un turismo cultural sostenible que preserve el patrimonio ancestral y genere oportunidades reales para las familias del sur de Quintana Roo.