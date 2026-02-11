Chetumal, Q. Roo, 10 de febrero de 2026.— Mahahual enfrentó esta tarde otro episodio de violencia luego de que tres motociclistas fueran privados de la libertad por un grupo armado que irrumpió en el malecón, uno de los puntos turísticos más concurridos de la Costa Maya. Hasta ahora no existe identidad confirmada de las víctimas ni postura oficial.

VERSIÓN OFICIAL



Testigos relataron que varias camionetas arribaron al lugar y hombres armados descendieron para someter por la fuerza a los motociclistas, golpearlos y subirlos a los vehículos antes de huir con rumbo desconocido. Las motocicletas quedaron tiradas sobre la vía pública.

Código rojo y hermetismo institucional

Tras el levantón, se activó un código rojo en la zona. Sin embargo, las autoridades estatales y municipales mantienen total reserva sobre el incidente, lo que ha generado inquietud entre habitantes y prestadores de servicios turísticos.

De manera preliminar, se manejan versiones que sugieren que el hecho podría estar relacionado con tensiones recientes entre grupos delictivos activos en el sur del estado.

Mahahual, un polo turístico bajo presión creciente

Comerciantes y vecinos señalan que la violencia se ha incrementado en los últimos años, atribuyendo este deterioro a la presencia de células vinculadas al Cártel de Caborca, lo que ha derivado en cobros de piso, amenazas y cierre de negocios.

Entre empresarios que, según testimonios, han sufrido presiones o intentos de extorsión se mencionan establecimientos del malecón como El Faro, Crazy Lobster y Lunas Bar.

Estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente, pero forman parte del clima de temor que se vive en la localidad.

Escenario criminal en reacomodo: nombres que surgen en versiones locales

Diversas fuentes comunitarias —que piden anonimato por seguridad— mencionan que tras la reciente detención en Limones de Paula “Ku”, madre de Fredy “Poot”, podría estarse generando un periodo de represalias y reacomodo interno entre células delictivas.

También señalan a un hombre identificado como “Tatus”, quien presuntamente opera en el malecón y sería responsable de cobros ilegales y control de actividades ilícitas en la zona.

Otros nombres que circulan en versiones ciudadanas, sin confirmación oficial, son:

Personas presuntamente ligadas a actividades de vigilancia, logística o apoyo operacional a grupos delictivos.

Operadores locales vinculados históricamente a estructuras criminales de la región.

Presuntos colaboradores relacionados con negocios, transporte o actividades comerciales del malecón.

La narrativa que aportan estas fuentes plantea un entramado de intereses, traiciones y disputas recientes entre grupos rivales, como la desaparición de un hombre identificado como “Poc Chuc”, quien, según testimonios, habría sido citado por un líder criminal conocido como “Pelusa” antes de perderse todo rastro de él.

Un turismo que intenta mantenerse de pie

Mahahual, tradicionalmente considerado un destino tranquilo, atraviesa un momento crítico: restauranteros, hoteleros y operadores turísticos han manifestado preocupación por el impacto que estos hechos puedan tener en la percepción internacional del destino.