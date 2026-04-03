La gobernadora de Mara Lezama anunció que el subsidio eléctrico de verano ya entró en vigor en la entidad desde el pasado 1 de abril, una medida que representa un alivio directo al bolsillo de miles de familias en plena temporada de altas temperaturas.

El apoyo, vigente hasta el 31 de octubre, se aplica de manera automática a usuarios domésticos dentro de las tarifas de la Comisión Federal de Electricidad, sin necesidad de realizar trámites, lo que garantiza que el beneficio llegue de forma inmediata a los hogares quintanarroenses.

Este subsidio forma parte de una estrategia para mitigar el impacto del alto consumo energético durante los meses de calor, cuando el uso de ventiladores y sistemas de aire acondicionado se incrementa considerablemente en una entidad como Quintana Roo, donde las temperaturas elevadas son constantes.

La administración estatal destacó que este respaldo permite reducir el costo del servicio eléctrico y proteger la economía familiar, al reconocer el consumo adicional derivado de las condiciones climáticas propias de la región.

Además, el beneficio se refleja directamente en el recibo de luz bajo el concepto de “apoyo gubernamental”, donde los usuarios pueden identificar el monto subsidiado, brindando transparencia al programa.

Con una inversión superior a los 87 millones de pesos, esta medida consolida una política pública orientada al bienestar social, especialmente en un contexto donde el calor representa un factor determinante en el gasto doméstico.

Finalmente, la gobernadora hizo un llamado a la población a mantener un uso responsable de la energía eléctrica, con el fin de aprovechar el beneficio sin generar consumos excesivos, reafirmando así un equilibrio entre apoyo social y cultura de ahorro energético.