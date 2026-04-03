La presidenta Claudia Sheinbaum decidió mover una de las posiciones más sensibles de su gabinete en el momento más tenso de la relación con Estados Unidos. La salida de Juan Ramón de la Fuente fue presentada oficialmente por motivos de salud; sin embargo, el relevo ocurre justo cuando México entra en una fase crítica de negociación con Washington.

El nombramiento de Roberto Velasco no es menor. Se trata de un perfil operativo, forjado en la relación bilateral y cercano al círculo de Marcelo Ebrard, quien durante el sexenio pasado encabezó la política exterior mexicana. Velasco formó parte del equipo que enfrentó la presión de Donald Trump en momentos clave de la relación bilateral, lo que hoy lo coloca como una pieza funcional en un escenario de presión renovada.

El movimiento revela un giro claro: la Cancillería deja de ser un espacio de perfil académico para convertirse en un frente estratégico. La apuesta no es por la diplomacia de discursos, sino por la operación política y económica frente a Washington. En los hechos, se configura un bloque donde política exterior y estrategia económica trabajan en sincronía para blindar la relación con el vecino del norte.

Y sí, el nuevo canciller trae tablas, pero también anécdotas. A Velasco muchos todavía lo recuerdan por aquel episodio en Washington cuando, en plena reunión diplomática, fue captado botanendo cacahuates y las redes lo bautizaron como “Lord Cacahuates”. El apodo quedó como anécdota incómoda, aunque también como recordatorio de que no es un improvisado: ya estaba sentado en la mesa cuando México se jugaba negociaciones clave.

Dicho en lenguaje llano: Sheinbaum no mandó a un canciller de salón, mandó a alguien que ya conoce los pasillos, los regateos y hasta los bocadillos de las negociaciones con Estados Unidos.

El discurso oficial insiste en un relevo generacional y en razones médicas. Pero el contexto pesa más que la narrativa. México no cambia a su canciller en medio de una negociación delicada por casualidad; lo hace porque necesita operadores con experiencia directa en escenarios de alta presión.

A esto se suma el desgaste interno. Dentro de la propia 4T, a De la Fuente se le atribuye un error político que terminó por debilitar su posición: haber incorporado a su equipo a la hija del periodista Joaquín López-Dóriga, figura históricamente confrontada con el movimiento. La decisión fue leída como una señal de desconexión en un momento donde el oficialismo exige alineación total.

Así, la salida del exrector de la UNAM no sólo marca el fin de una etapa más institucional en la Cancillería. También confirma que el gobierno de Sheinbaum cerró filas con perfiles de operación dura para enfrentar una negociación que definirá buena parte del rumbo económico del país.

La pregunta ya no es si Roberto Velasco tiene la capacidad para el cargo. La interrogante de fondo es qué tan alto será el costo para México en esta nueva pulseada con Estados Unidos, ahora que la diplomacia quedó en manos de operadores que saben que, en Washington, a veces no se negocia con discursos… sino con resistencia.