La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, intensificó las labores de limpieza y desazolve de rejillas y pozos de absorción en distintas zonas de Cancún, como parte de una estrategia preventiva para evitar encharcamientos durante la temporada de lluvias y el arranque del periodo vacacional de Semana Santa.

Atendiendo reportes ciudadanos canalizados a través del programa ChatCun, la alcaldesa supervisó personalmente los trabajos en la Supermanzana 228, donde brigadas de Servicios Públicos realizaron labores de limpieza profunda en captadores pluviales, retirando lodo, basura y residuos que obstruyen el flujo del agua.

Acompañada del titular de la dependencia, Antonio de la Torre Chambé, constató el funcionamiento de maquinaria especializada tipo Vactor en el cruce de las calles 80 y 75 Norte, equipo que permite limpiar areneros y captadores, mientras que otras unidades realizan el desazolve de pozos de absorción mediante inyección de aire a más de 30 metros de profundidad.

Las brigadas, integradas por alrededor de 15 trabajadores, operan con distintos equipos según las condiciones de cada punto, lo que permite una intervención más eficiente en zonas críticas de la ciudad.

Estas acciones forman parte de una política de atención inmediata a las solicitudes ciudadanas, con el objetivo de garantizar infraestructura funcional ante las precipitaciones que se prevén en los próximos días, derivadas de una vaguada que afectará la Península de Yucatán.

Durante el recorrido, Ana Paty Peralta destacó que en la misma zona también se desarrollan proyectos de impacto social, como la construcción de una cancha de futbol de pasto sintético y el centro de rehabilitación “Transformando Vidas”, enfocado en la atención de personas en situación de calle.

Además de la Supermanzana 228, las brigadas atendieron puntos en las supermanzanas 200 y 229, ampliando la cobertura de estas labores preventivas en respuesta directa a los reportes ciudadanos.

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso con la prevención, el mantenimiento urbano y la atención oportuna a la ciudadanía, priorizando la seguridad y el bienestar de las familias cancunenses ante la llegada de las lluvias.