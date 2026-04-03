La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, lanzó la convocatoria 2026 del programa “Playa Llena, Corazón Contento”, una estrategia social con la que su gobierno busca respaldar de manera directa a las familias en condición de vulnerabilidad y reforzar el compromiso de su administración con el bienestar colectivo.

Desde Playa del Carmen, la alcaldesa destacó que este programa se mantiene como una de las políticas sociales más representativas de su gobierno, al estar orientado a llevar apoyo directo a quienes más lo necesitan, con un enfoque de justicia social, cercanía institucional y prosperidad compartida.

La nueva convocatoria abrirá el próximo lunes 6 de abril, en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Para facilitar el acceso de la ciudadanía, se habilitarán módulos de registro en dos puntos estratégicos: la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, en Playa del Carmen, y la Plaza Cívica de Puerto Aventuras.

Como parte del proceso de inscripción, las y los solicitantes deberán presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio. Sin embargo, en una medida incluyente para evitar que alguna familia quede fuera del programa, el gobierno municipal permitirá el registro de personas que no cuenten con comprobante, siempre que presenten un croquis de su vivienda acompañado de dos testigos que acrediten su residencia.

Además, se informó que las personas beneficiarias del ejercicio 2025 deberán realizar nuevamente su inscripción para participar en esta nueva etapa del programa correspondiente a 2026.

Estefanía Mercado subrayó que “Playa Llena, Corazón Contento” representa una política pública con profundo sentido humano, diseñada para reducir brechas de desigualdad y fortalecer el tejido social desde el núcleo familiar. Con ello, dijo, se busca generar mejores condiciones de vida para más personas y consolidar un municipio donde la prosperidad alcance verdaderamente a todas y todos.

Con esta convocatoria, el gobierno de Playa del Carmen refrenda su apuesta por una administración sensible, cercana y enfocada en transformar la política social en una herramienta real de apoyo para las familias.