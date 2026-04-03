La Suprema Corte de Justicia de la Nación lanzó un mensaje directo y sin matices: en México, la propiedad de la tierra no es absoluta cuando está en juego el interés público. Y en Quintana Roo, ese interés tiene nombre y ubicación precisa: Holbox, dentro del área natural protegida de Yum Balam.

En un fallo que ya marca precedente, el máximo tribunal cerró la puerta a los ejidos de Holbox que buscaban liberarse de las restricciones ambientales dentro de la reserva. La Corte no sólo revocó el amparo que los favorecía, sino que reafirmó algo incómodo para muchos: la Nación puede imponer límites al uso de la tierra, incluso ejidal, si lo que está en riesgo es el equilibrio ecológico.

El argumento de los ejidatarios era claro: el decreto que protege Yum Balam vulneraba su derecho a la propiedad. La respuesta de la Corte fue igual de contundente: no hay despojo, hay regulación. La propiedad sigue siendo suya, pero su uso ya no es libre cuando se trata de una zona de alto valor ambiental.

Detrás del discurso jurídico hay un mensaje político de fondo. El Estado mexicano decidió poner freno a los intereses que durante años han presionado sobre Holbox, una joya natural convertida también en territorio de ambición inmobiliaria, turística y económica.

Y ahí está el punto más incómodo del fallo: la Corte terminó haciendo lo que durante mucho tiempo muchos evitaron. Poner un alto. Porque mientras Holbox se vendía como paraíso, en el fondo avanzaba una disputa por el control del suelo, por el negocio del desarrollo y por la posibilidad de explotar una zona ecológicamente frágil bajo el disfraz del progreso.

Yum Balam no es cualquier territorio. Es una de las áreas ambientales más valiosas del Caribe mexicano. Permitir que intereses particulares se impusieran sobre sus restricciones habría sido abrir la puerta a otro capítulo de devastación, de esos que en Quintana Roo ya se conocen demasiado bien.

El fallo también deja un debate abierto: cómo equilibrar la protección ambiental con los derechos de las comunidades que habitan esas tierras. Pero incluso con esa discusión pendiente, la decisión de la Corte deja una línea clara: en Holbox no todo se puede construir, no todo se puede negociar y no todo se puede convertir en negocio.

En términos políticos, la resolución es un golpe a la vieja lógica de que el territorio siempre termina cediendo ante el dinero. Esta vez no. Esta vez la Corte puso un muro legal donde otros habían dejado pasar demasiado.

Porque cuando Holbox necesita que lo defiendan de quienes dicen querer desarrollarlo, el verdadero problema ya no es la tierra: es la codicia.