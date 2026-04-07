Ciudad de México.— En una decisión de alto impacto jurídico y político, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de orden judicial, intervención del Ministerio Público o incluso una solicitud de carácter internacional.

El fallo consolida una facultad administrativa que, si bien ha sido utilizada como herramienta clave en el combate al lavado de dinero y la delincuencia organizada, también abre un debate de fondo sobre los límites del poder del Estado frente a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

De acuerdo con la resolución, la UIF puede ordenar el congelamiento de recursos cuando detecte operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo el argumento de que se trata de una medida preventiva y no de carácter sancionador. Esta distinción fue central para que la Corte concluyera que no se vulnera, en principio, el debido proceso.

Sin embargo, especialistas advierten que el criterio deja en una zona gris la protección de derechos como la presunción de inocencia, la seguridad jurídica y el acceso efectivo a la justicia. El bloqueo de cuentas, sin control judicial previo, puede generar afectaciones inmediatas a personas físicas y morales, incluso antes de que exista una investigación penal formal.

El alcance de esta determinación refuerza el papel de la UIF como una autoridad con amplias facultades en materia financiera, pero también coloca sobre la mesa la necesidad de mecanismos de control más robustos que eviten posibles abusos o decisiones discrecionales.

En términos políticos, la resolución también marca una línea clara en la estrategia del Estado mexicano para combatir estructuras financieras del crimen, privilegiando la rapidez de acción sobre los controles judiciales tradicionales.

No obstante, el debate está lejos de cerrarse. La tensión entre eficacia en el combate a delitos financieros y la protección de derechos fundamentales seguirá siendo un punto crítico en el sistema jurídico mexicano, especialmente en un contexto donde las facultades administrativas continúan expandiéndose.