Playa del Carmen, Quintana Roo.— La transformación urbana de Playa del Carmen avanza con obras de alto impacto social. La presidenta municipal, Estefanía Mercado, encabezó la entrega de la primera etapa de modernización de la Avenida 10 Norte, una de las arterias más importantes de la ciudad, con una inversión de 43.6 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).

Durante un recorrido de supervisión, acompañada por la secretaria de Infraestructura y Obra Pública, Dorys Ake Sierra, la alcaldesa destacó que esta obra responde a una demanda histórica de la población y tiene como objetivo mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de miles de familias.

La intervención beneficia de manera directa a más de 60 mil habitantes y de forma indirecta a más de 333 mil personas, al tratarse de una vía estratégica utilizada diariamente por trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias.

Los trabajos realizados contemplaron una rehabilitación integral de la vialidad, que incluyó demolición y reconstrucción de banquetas y guarniciones, renivelación de registros, perforación de pozos de absorción y ampliación del camellón central. Asimismo, se llevó a cabo la pavimentación con carpeta asfáltica, la construcción de rampas vehiculares y de accesibilidad universal, así como la instalación de alumbrado público en la ciclovía y señalización horizontal y vertical.

“Hoy estamos entregando una obra que responde a una necesidad real de nuestra gente”, expresó la presidenta municipal, al resaltar que el proyecto prioriza espacios seguros, accesibles y funcionales para todos.

Además, subrayó que la nueva Avenida 10 contará con banquetas más amplias, ciclovía en doble sentido y alumbrado moderno, elementos que contribuyen a recuperar el espacio público para la convivencia comunitaria. Adelantó también que próximamente se implementarán actividades dominicales dirigidas a las familias en esta vialidad.

Con esta obra, el gobierno municipal reafirma su compromiso de impulsar infraestructura urbana con visión de futuro, orientada a consolidar un municipio ordenado, sustentable y con mejores condiciones de vida para su población.