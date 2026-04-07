Cancún, Quintana Roo.— La construcción de la paz en Cancún avanza con paso firme y con participación ciudadana. La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, supervisó la instalación de un nuevo Comité de Paz en la Supermanzana 105, como parte de una estrategia integral enfocada en atender las causas sociales de la violencia y fortalecer el tejido comunitario.

Durante su visita, la alcaldesa constató la integración del comité conformado por vecinos de la zona, quienes asumieron el compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales. En el encuentro también se presentaron los elementos policiales asignados al sector, así como el director general de Desarrollo Económico, Josué Bonilla Flores, quien fungirá como enlace institucional para dar seguimiento a los acuerdos establecidos.

En diálogo directo con los residentes, Ana Paty Peralta subrayó que estos comités representan una herramienta clave para acercar el gobierno a la ciudadanía, fomentar la organización vecinal y atender de forma puntual las necesidades específicas de cada colonia.

“La paz es una tarea compartida”, reiteró la edil, al destacar que la participación activa de la comunidad es fundamental para consolidar entornos más seguros y fortalecer la confianza entre sociedad y autoridad.

Este modelo de intervención territorial ya muestra avances significativos. A pocas semanas de su implementación, se han conformado 193 Comités de Paz de una meta proyectada de 600 en todo el municipio, lo que refleja una respuesta positiva de la ciudadanía y un avance sostenido en la estrategia de seguridad con enfoque social.

La presidenta municipal reafirmó su compromiso de mantener un gobierno cercano, con presencia en territorio y una policía más próxima a la gente, como ejes fundamentales para alcanzar una paz duradera en Cancún.