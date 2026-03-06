California, Estados Unidos.— Un reportaje difundido en medios estadounidenses reveló que una de las hijas de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” y considerado durante años uno de los líderes del narcotráfico más buscados de México, es propietaria de una cafetería en el estado de California.

De acuerdo con la investigación periodística, Laisha Michelle Oseguera González estaría al frente de un negocio de café ubicado en la ciudad de Perris, en el condado de Riverside. El establecimiento, identificado como “El Rincón La Chulis”, funciona como una cafetería y restaurante que ofrece platillos tradicionales mexicanos, bebidas de café, postres y alimentos típicos.

El lugar abrió sus puertas hace algunos años en una plaza comercial de la zona y, según reportes, es atendido por personal local mientras mantiene un perfil discreto en relación con el origen familiar de su propietaria.

La revelación ha generado atención mediática debido a la relación familiar con el fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal que durante la última década se consolidó como uno de los grupos del narcotráfico más poderosos y violentos en México.

Clientes del establecimiento entrevistados por medios estadounidenses describieron el negocio como una cafetería común dentro de la comunidad, sin aparentes vínculos visibles con actividades ilícitas.

Sin embargo, el reportaje subraya el contraste entre la vida cotidiana de algunos familiares de líderes del narcotráfico y el historial criminal que rodea a las organizaciones que estos encabezaron.

Hasta el momento no existe información pública que vincule directamente el negocio con actividades ilegales, aunque el caso ha despertado interés debido al peso del apellido Oseguera dentro del mundo del narcotráfico internacional.

El Cártel Jalisco Nueva Generación continúa siendo considerado por autoridades de México y Estados Unidos como una de las organizaciones criminales más influyentes en el tráfico de drogas, con presencia en diversos estados del país y redes de operación que se extienden más allá de la frontera.