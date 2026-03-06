Washington, Estados Unidos.— El gobierno de Estados Unidos advirtió que está preparado para lanzar una ofensiva directa contra los cárteles del narcotráfico en América Latina, incluso de manera unilateral si los países de la región no intensifican sus acciones contra estas organizaciones criminales.

El anuncio fue realizado por el secretario de Defensa estadounidense durante un encuentro internacional sobre seguridad regional, donde afirmó que Washington considera a los cárteles como una amenaza directa para la seguridad nacional y que el combate a estas organizaciones debe escalar hacia una estrategia más contundente.

Durante su intervención, el funcionario señaló que Estados Unidos está dispuesto a actuar por su cuenta si es necesario, al considerar que el narcotráfico y las redes criminales transnacionales representan uno de los principales desafíos de seguridad en el hemisferio occidental.

La postura forma parte de la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que busca endurecer la lucha contra el narcotráfico y clasificar a varios cárteles como organizaciones terroristas, lo que permitiría ampliar las facultades para realizar operaciones de seguridad contra estos grupos.

En los últimos meses, Washington ha incrementado su presencia en la región mediante operaciones de cooperación con gobiernos latinoamericanos y acciones dirigidas a interceptar rutas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.

El endurecimiento del discurso ha generado debate entre analistas y especialistas en seguridad internacional, quienes advierten que una estrategia más militarizada podría generar tensiones diplomáticas con algunos países de América Latina y abrir un nuevo escenario en la guerra contra el narcotráfico.

A pesar de ello, autoridades estadounidenses sostienen que los cárteles operan como estructuras criminales transnacionales que alimentan la violencia, el tráfico de drogas y la corrupción en distintos países, por lo que consideran necesario intensificar la presión para debilitar su capacidad operativa.

El anuncio marca un nuevo capítulo en la estrategia internacional contra el narcotráfico y anticipa un escenario de mayor confrontación contra las organizaciones criminales que operan en el continente.