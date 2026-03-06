Cancún, Quintana Roo.— La suma de esfuerzos entre gobierno, sociedad civil e iniciativa privada volvió a demostrar que el trabajo conjunto puede generar cambios reales en la vida de las personas. En esta ocasión, 20 sillas de ruedas y 10 bicicletas fueron entregadas a beneficiarios cancunenses como parte de las acciones con causa impulsadas por el Rally Maya México en coordinación con el Sistema DIF Quintana Roo, fundaciones y empresas aliadas.

Durante el evento realizado en el Centro de Desarrollo Comunitario DIF-PILARES, ubicado en la Supermanzana 234, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, destacó que estos apoyos representan mucho más que una donación, ya que contribuyen a mejorar la movilidad, la autonomía y las oportunidades de quienes más lo necesitan.

“En Cancún cuentan con nosotros. Nos sumamos con convicción a este compromiso que transforma vidas, fortalece a nuestras comunidades y promueve un turismo con sentido social”, expresó la alcaldesa durante su intervención.

En el marco de la décima segunda edición del Rally Maya México, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, subrayó que este evento se ha consolidado como una tradición que demuestra cómo la organización, la constancia y el compromiso social pueden generar un impacto positivo en la comunidad.

Destacó además que la colaboración entre distintos sectores permite ampliar el alcance de la ayuda y beneficiar a más familias en situación vulnerable. “Seguiremos trabajando incansablemente no solo para cumplir con nuestra responsabilidad como gobierno, sino también para tocar puertas y alcanzar más apoyos”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Rally Maya México, Rodrigo Villanueva, recordó que este evento nació por iniciativa de un pionero cancunense y se ha convertido en una destacada competencia de autos clásicos en la que no gana quien llega primero, sino quien demuestra mayor precisión.

Más allá del espectáculo automovilístico, el rally se ha distinguido por promover acciones sociales a lo largo de su recorrido por la Península de Yucatán, impulsando programas de apoyo en alianza con diversas fundaciones dedicadas a mejorar la movilidad de personas con discapacidad.

Durante la jornada, autoridades realizaron la entrega de 20 sillas de ruedas donadas por la Fundación Alejo Peralta y 10 bicicletas proporcionadas por la Fundación Telmex-Telcel, apoyos que permitirán mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y reforzar el compromiso social que distingue a este evento.