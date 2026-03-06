Playa del Carmen, Quintana Roo.— Con el objetivo de fortalecer la protección de los animales y sancionar de manera más firme el maltrato, la presidenta municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado, firmó una iniciativa que será enviada al Cabildo para reforzar el marco legal en materia de bienestar animal en Playa del Carmen.

La propuesta busca establecer mecanismos más claros para prevenir el maltrato y el abandono de mascotas, así como garantizar que quienes incurran en estas conductas enfrenten sanciones conforme a la ley.

Durante el anuncio, la alcaldesa subrayó que el bienestar animal forma parte de las prioridades de su administración, al considerar que el respeto hacia los animales refleja el nivel de conciencia social de una comunidad.

“En Playa del Carmen tenemos claro que los animales merecen respeto, protección y cuidado”, expresó.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia que el gobierno municipal ha puesto en marcha para atender esta problemática. Como parte de estas acciones, recientemente se creó la Brigada de Bienestar Animal, un equipo especializado encargado de atender reportes ciudadanos y rescatar animales que se encuentren en situación de abandono o maltrato.

De acuerdo con datos del gobierno municipal, en tan solo dos semanas desde su creación la brigada ha logrado realizar más de 70 rescates de animales, principalmente perros que se encontraban en condiciones vulnerables.

Autoridades destacaron que estos resultados han sido posibles gracias a la participación ciudadana, ya que los reportes de vecinos han permitido detectar casos de maltrato y activar una respuesta rápida por parte de las autoridades.

Con esta iniciativa, el gobierno municipal busca consolidar una política pública integral que combine prevención, rescate, adopción responsable y sanciones para quienes incumplan con el cuidado adecuado de los animales.