Cancún, Quintana Roo.— Con el objetivo de fortalecer la salud pública y prevenir enfermedades entre la población infantil, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció la puesta en marcha de una Estrategia Escolar de Vacunación contra el Sarampión, mediante la cual brigadas médicas visitarán planteles educativos para revisar y completar esquemas de vacunación.

La iniciativa contempla la atención en escuelas primarias de diferentes municipios del estado, donde personal de salud revisará las cartillas de vacunación de niñas y niños menores de 12 años para detectar esquemas incompletos y aplicar las dosis correspondientes.

Esta estrategia se realiza en coordinación con autoridades educativas y forma parte de las acciones preventivas para proteger a la niñez quintanarroense frente a enfermedades que pueden evitarse mediante la vacunación.

Para garantizar el adecuado desarrollo de la jornada, las escuelas solicitarán previamente a madres, padres o tutores la cartilla nacional de vacunación de los estudiantes. En caso de que los menores no cuenten con este documento, se proporcionará un formato de autorización para que el personal médico pueda aplicar las vacunas necesarias.

Las brigadas comenzaron sus recorridos a inicios de marzo y continuarán durante las próximas semanas en distintos municipios del estado, con el objetivo de reforzar la cobertura de vacunación entre la población escolar.

Entre los primeros planteles visitados se encuentran escuelas ubicadas en Chetumal y Playa del Carmen, donde ya se inició la revisión de cartillas y la aplicación de dosis a estudiantes que requerían completar su esquema de vacunación.

Con esta estrategia, el gobierno estatal busca fortalecer la cultura de la prevención y garantizar que las niñas y niños de Quintana Roo cuenten con la protección necesaria para prevenir enfermedades como el sarampión.

Mara Lezama destacó que estas acciones forman parte de una política pública enfocada en cuidar la salud de las familias y acercar los servicios médicos directamente a las comunidades escolares del estado.