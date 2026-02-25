Cancún, 24 de febrero de 2026.— En una ceremonia cargada de simbolismo patrio, el diputado Renán Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, acompañó a la gobernadora Mara Lezama Espinosa en el acto oficial por el 205 Aniversario del Día de la Bandera Nacional, celebrado en el Asta Bandera Monumental de Cancún.

El evento reunió a autoridades civiles, educativas y militares para el abanderamiento de escoltas de planteles de educación básica y media superior. Como parte del protocolo, se entregaron kits oficiales de bandera a escuelas de distintos municipios, con el propósito de fortalecer la educación cívica y el respeto a los símbolos que representan la historia y la unidad del país.

Durante la ceremonia, Sánchez Tajonar destacó la disciplina y compromiso de las Fuerzas Armadas, subrayando que su papel trasciende la defensa de la soberanía, pues también participan en tareas de construcción de paz y acompañamiento institucional en actividades que consolidan la identidad nacional.

“Cuando hay colaboración entre los distintos órdenes de gobierno y nuestras Fuerzas Armadas, hay resultados. Esa coordinación es clave para cuidar la seguridad y el bienestar de las familias quintanarroenses”, afirmó el legislador.

Sánchez Tajonar enfatizó que rendir homenaje a la Bandera Nacional implica reafirmar valores como la unidad, el respeto y el amor a México, principios que —dijo— deben guiar tanto la vida pública como el servicio a la ciudadanía.

El diputado reiteró que desde el Congreso del Estado continuarán respaldando acciones para fortalecer la educación cívica, la identidad nacional y la seguridad, pilares que, aseguró, son esenciales para el desarrollo de Quintana Roo y del país.