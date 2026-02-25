Playa del Carmen, Quintana Roo.— El Gobierno de Playa del Carmen, encabezado por la presidenta municipal Estefanía Mercado, conmemoró el Día de la Bandera con una ceremonia cívica en la que se rindieron honores al Lábaro Patrio y se reafirmó el compromiso de la administración municipal con la identidad nacional, la unidad y el fortalecimiento de los valores que sostienen a México.

El mensaje oficial estuvo a cargo del secretario general del Ayuntamiento, Luis Armando Herrera, quien subrayó la visión institucional del gobierno municipal: construir desde Playa del Carmen un país sustentado en el orden, la justicia, la esperanza y la cohesión social.

“Cada vez que veamos nuestra bandera, recordemos que somos herederos de una historia valiente y responsables de seguir escribiendo páginas gloriosas para nuestra nación. ¡Que viva la Bandera de México! ¡Que viva Quintana Roo! ¡Que viva México!”, expresó al dirigir el posicionamiento del gobierno que lidera Estefanía Mercado.

En representación del área social, Ryan Espinoza Casas, titular de la Unidad de Diversidad Sexual, destacó que la bandera no solo simboliza los colores de la nación, sino la historia, la identidad y la responsabilidad colectiva de trabajar cada día por un país más justo, honesto y solidario.

Al acto asistieron las regidoras Matilde Carrillo Béjar, Alma Angelina Rodríguez Medina y Josefina Muza Simón; así como los regidores Juan Humberto Novelo Zapata y Saúl Barbosa Heredia. También estuvieron presentes el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Carlos Alberto Montesinos García; el presidente honorario del DIF, Eduardo Asencio Martínez; y el director general del Instituto del Deporte, Alberto López Castro.

Con esta conmemoración, el gobierno de Estefanía Mercado reafirma su compromiso de fortalecer la educación cívica, promover los valores nacionales y continuar trabajando por un Playa del Carmen más seguro, unido y próspero, donde honrar la bandera significa también honrar la responsabilidad con la ciudadanía.