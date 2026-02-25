En un paso decisivo hacia la consolidación de entornos educativos seguros y una comunidad más protegida, la presidenta municipal Ana Paty Peralta participó como testigo de honor en la firma del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo para la Seguridad Escolar del Sistema CONALEP, encabezada por la gobernadora Mara Lezama, en beneficio de más de 10 mil estudiantes del estado.

Desde el CONALEP Plantel II, en la Supermanzana 228, la alcaldesa destacó la relevancia del acuerdo, subrayando que este fortalecimiento a los protocolos de atención ante emergencias y situaciones de violencia —mediante la interconexión de cámaras escolares con el C5— representa “algo muy valioso” para miles de familias que confían en la institución como un espacio donde sus hijas e hijos pueden avanzar y construir sus sueños.

Ana Paty Peralta resaltó que este esfuerzo se alinea con la estrategia municipal de prevención, especialmente a través de programas como “Yo No Soy Cómplice”, una iniciativa impulsada originalmente por la entonces presidenta municipal y hoy gobernadora, Mara Lezama, y que ha sido fortalecida por la actual administración. Asimismo, destacó el programa Guardianes Escolares de la Paz, que impulsa desde su gobierno y que busca sembrar en niñas, niños y jóvenes valores de convivencia, responsabilidad y cultura de paz.

“Querida Gobernadora, hoy te reitero que Cancún camina de la mano de tu gobierno, porque compartimos la misma visión: escuelas seguras, entornos libres de violencia y comunidades que construyen paz todos los días”, afirmó Peralta, reafirmando la unión de esfuerzos entre el municipio y el estado.

En su mensaje, la gobernadora Mara Lezama subrayó que 100 cámaras del sistema CONALEP ya están conectadas al C5, y recalcó que la construcción de paz requiere trabajo coordinado y una decisión personal diaria por parte de cada estudiante para evitar caer en actitudes autodestructivas.

El director del plantel, Aníbal José Montalvo Pérez, destacó que gracias al nuevo acuerdo se fortalecerá la interconexión tecnológica con el C5 y la capacitación continua del personal docente y administrativo en primeros auxilios físicos y psicológicos, gestión emocional y atención de incidentes de seguridad. Señaló que la comunidad educativa se encuentra motivada y satisfecha al sumar esfuerzos para construir un mejor entorno escolar.