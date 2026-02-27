Chetumal, Quintana Roo, 26 de febrero de 2026.— Con un mensaje centrado en la justicia social, la protección ambiental y la cercanía con la ciudadanía, el diputado Renán Sánchez Tajonar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, presentó su informe correspondiente al periodo septiembre 2025 – febrero 2026, destacando avances legislativos que fortalecen el Estado de Derecho y responden a demandas sociales históricas.

Avances en protección ambiental: penas más severas contra la contaminación

Entre los logros principales, el legislador subrayó la reforma al artículo 179 del Código Penal, que incrementa de cinco a nueve años la pena máxima por delitos de contaminación ambiental. Esta medida endurece las consecuencias jurídicas contra quienes dañen los ecosistemas de Quintana Roo y refuerza la defensa del patrimonio natural del estado.

“El medio ambiente no se negocia. Quien contamine debe enfrentar consecuencias más severas. Estamos legislando para proteger a nuestras futuras generaciones”, afirmó Sánchez Tajonar.

Bienestar animal: un nuevo estándar de dignidad y protección

El diputado también destacó reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal y al Código Penal que tipifican como delito la profanación de cadáveres animales, con sanciones de seis meses a dos años de prisión. Además, se establece la regulación de los servicios de cremación mediante un registro estatal, fortaleciendo el respeto a la dignidad animal y cerrando espacios de impunidad.

“La dignidad no termina con la vida. En Quintana Roo el maltrato y la falta de respeto hacia los animales no tienen cabida”, subrayó el presidente de la Jugocopo.

Transparencia y rendición de cuentas: un sistema más sólido

Como parte de su agenda en materia de gobernanza, Renán Sánchez Tajonar impulsó reformas al sistema estatal de rendición de cuentas y modificaciones a la Ley de Fiscalización, con el objetivo de robustecer la revisión de la cuenta pública, dar mayor claridad normativa y avanzar hacia un modelo de transparencia más eficiente y confiable.

Trabajo territorial: más de 3 mil familias atendidas

El diputado resaltó la labor de su Casa de Gestión en Cozumel, donde más de tres mil familias han sido atendidas mediante un modelo de cercanía directa con la ciudadanía. Este espacio se ha consolidado como un punto de diálogo, acompañamiento y solución de problemáticas sociales.

“Mi compromiso no se queda en el Congreso. La Casa de Gestión es un espacio de puertas abiertas donde escuchamos, acompañamos y buscamos soluciones reales a las necesidades de la gente”, afirmó.

Agenda legislativa con visión social y de futuro

Sánchez Tajonar reiteró que sus ejes prioritarios para el próximo periodo legislativo se mantendrán enfocados en:

Seguridad y Estado de Derecho

Medio ambiente y justicia climática

Transparencia y combate a la corrupción

Bienestar animal

Fortalecimiento institucional