Mérida.— En un acto sin precedentes para la diplomacia bilateral, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, participó como invitada especial en la primera ceremonia oficial realizada en una sede consular en México como parte de “Freedom 250”, iniciativa que marca el inicio de las celebraciones rumbo al 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

Durante el evento, organizado por el Consulado de Estados Unidos en Mérida, Lezama reafirmó el compromiso de Quintana Roo de seguir fortaleciendo la relación bilateral con la Unión Americana mediante una agenda basada en confianza, respeto mutuo y prosperidad compartida.

Relación estratégica con impacto económico y turístico

En su intervención, la Mandataria estatal destacó que más de 7 millones de turistas estadounidenses visitan cada año los destinos del Caribe mexicano —entre ellos Playa del Carmen, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres— lo que impulsa la economía local, genera empleos y consolida cadenas productivas de largo plazo.

Afirmó que la cooperación entre ambos países trasciende el turismo, al incluir inversiones en infraestructura, participación empresarial, conectividad aérea y marítima, y proyectos de desarrollo conjunto.

Estados Unidos reconoce a Quintana Roo como aliado clave

El Cónsul de Estados Unidos en México, Justen A. Thomas, destacó la excelente colaboración con Quintana Roo, especialmente en materia de seguridad, al agradecer al gobierno estatal por proteger y atender a las y los ciudadanos estadounidenses que visitan la entidad.

Thomas subrayó que la seguridad de los visitantes es una prioridad y reconoció la importancia de Quintana Roo en la promoción internacional de la península de Yucatán, a la que calificó como una región privilegiada y estratégica a nivel global.

Asimismo, expresó que trabajar de manera coordinada con la gobernadora Mara Lezama ha permitido fortalecer una relación bilateral extraordinaria, basada en la cooperación, la confianza y el beneficio mutuo.

Cooperación para el futuro: innovación, energía y seguridad

En el marco de Freedom 250, Lezama señaló que la iniciativa representa una oportunidad única para profundizar la cooperación bilateral, celebrando la innovación y el liderazgo estadounidense mientras se fortalecen los lazos económicos.

La Gobernadora mencionó que existen amplias oportunidades para impulsar proyectos conjuntos en turismo sostenible, energías limpias, desarrollo tecnológico y capacitación profesional, además de reforzar la coordinación en materia de seguridad para garantizar que cada visitante tenga una experiencia segura y memorable en Quintana Roo, “casa de millones de amigas y amigos estadounidenses”.

Un precedente histórico

La ceremonia marcó un hito diplomático, al convertirse en la primera celebración oficial del programa Freedom 250 realizada en una sede consular en México.

Mara Lezama subrayó que este encuentro simboliza la hermandad que une a México y Estados Unidos, y reiteró que el futuro será “más próspero, más seguro y más libre cuando ambos países trabajen juntos”.

La presencia de Quintana Roo en este acto refuerza su papel como puente estratégico entre México y la Unión Americana en materia turística, económica y de seguridad, rumbo a las conmemoraciones del 2026.