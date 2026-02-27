Cancún, Q. R.— En una acción enfocada en fortalecer la seguridad, la confianza ciudadana y la presencia policial territorial, la Presidenta Municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, anunció la incorporación de 12 nuevas patrullas al Sector 4 y la conformación de cinco nuevos Comités de Paz en la Supermanzana 249, como parte de la estrategia municipal para construir comunidades más seguras y participativas.

Desde el Parque Xiimbal del fraccionamiento Privadas Sacbé, la Alcaldesa destacó que Cancún vive “una nueva etapa” orientada a recuperar la confianza entre ciudadanía y autoridad:

“Estamos decididos a reconciliar esta relación, a que el uniforme vuelva a representar protección y servicio”, afirmó.

Tecnología, profesionalización y cercanía con la gente

Ana Paty Peralta subrayó que su gobierno continúa invirtiendo en la modernización de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, dotando a la corporación de patrullas equipadas con cámaras integradas, cámaras corporales obligatorias y herramientas tecnológicas que permiten una vigilancia más efectiva.

Agregó que la administración municipal impulsa la capacitación y certificación continua de los elementos, como parte de una visión de seguridad basada en profesionalismo y proximidad social.

Participación ciudadana: eje central de la estrategia

La Presidenta Municipal reiteró que la construcción de la paz es una tarea compartida:

“El gobierno marca el rumbo; la policía debe servir con honestidad y actuar con firmeza; y ustedes, vecinas y vecinos, deben participar y organizarse para que los problemas no crezcan”.

Como parte de esta visión, se instalaron cinco Comités de Paz en Privadas Sacbé, espacios de colaboración vecinal diseñados para atender problemáticas sociales, promover la prevención del delito y fortalecer la cohesión comunitaria.

Mayor presencia policial con tecnología de punta

El secretario municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, Jaime Padilla Barrientos, destacó que las nuevas unidades permitirán mejorar la cobertura operativa en la zona, al contar con sistemas de reconocimiento facial, lectores de placas y equipo de última generación que facilitará respuestas más rápidas y efectivas ante emergencias o situaciones de riesgo.

Padilla Barrientos enfatizó que, pese a la utilidad de la tecnología, la seguridad depende principalmente de la coordinación con la ciudadanía:

“Les pedimos que se acerquen a sus elementos, que conozcan a sus policías y utilicen los canales de denuncia. Así preservamos el orden público”.

Un paso firme hacia la reconstrucción del tejido social

La conformación de nuevos Comités de Paz y la ampliación del parque vehicular policial refuerzan la estrategia municipal de seguridad y prevención. Con estas acciones, el Ayuntamiento apuesta por una combinación de inversión pública, tecnología, proximidad ciudadana y participación vecinal para avanzar hacia entornos más seguros, tranquilos y con mayor bienestar para todas y todos.

Las medidas anunciadas forman parte de la visión de una Cancún donde la seguridad se construye desde la comunidad, con un gobierno que escucha, una policía cercana y una ciudadanía activa.