Playa del Carmen.— En una jornada marcada por la cercanía ciudadana y el fortalecimiento de políticas públicas con sentido social, la presidenta municipal Estefanía Mercado acompañó las “Caravanas de Salud” instaladas en el parque del fraccionamiento Villamar 1, donde cientos de familias recibieron atención médica gratuita como parte de un esfuerzo estatal para garantizar el acceso universal a la salud.

La Alcaldesa destacó que este programa, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, ha tenido una respuesta extraordinaria en Playa del Carmen:

“Las Caravanas de Salud han sido un éxito, con más de dos mil atenciones esta semana. Así entendemos el servicio público: cercano, humano y en territorio”, afirmó, al agradecer el respaldo del Gobierno del Estado y su visión de poner la salud de la ciudadanía como prioridad.

Servicios médicos integrales al alcance de todas y todos

Durante su recorrido, Estefanía Mercado estuvo acompañada por el secretario de Salud municipal, José Antonio Uribe Trujillo, con quien supervisó de manera directa los distintos módulos de atención. La estrategia ofrece una amplia gama de servicios gratuitos, entre ellos:

Consultas de medicina general

Atención odontológica

Densitometría ósea

Electrocardiogramas

Ultrasonidos

Optometría y audiometría

Orientación nutricional

Laboratorio clínico y rayos X

Medicamentos gratuitos

Atención especializada para víctimas de violencia

La prioridad es acercar atención de calidad a quienes históricamente han tenido menos acceso a estos servicios, reduciendo brechas y fortaleciendo el bienestar social.

Un modelo de gobierno cercano, humano y coordinado

La Presidenta Municipal subrayó que este programa representa una nueva forma de hacer gobierno: en territorio, con sensibilidad social y respuestas concretas a las necesidades de las familias.

“Cuando los gobiernos trabajan coordinados y con visión humanista, los beneficios llegan directamente a quienes más lo necesitan. La salud es un derecho, no un privilegio, y en Playa del Carmen seguiremos sumando esfuerzos para garantizarlo”, expresó.

Compromiso con el bienestar y la justicia social

Con su presencia en las “Caravanas de Salud”, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de colaborar de manera permanente con el Estado para impulsar acciones que coloquen al centro a las personas, fortalezcan el tejido social y promuevan una ciudad más justa, sana y con oportunidades para todas y todos.

El programa continúa recorriendo Playa del Carmen como un ejemplo de política pública eficaz, cercana y profundamente humana, que consolida la visión de bienestar impulsada en Quintana Roo.