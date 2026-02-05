La fuerza deportiva de Cancún volvió a quedar de manifiesto este 4 de febrero, cuando la Presidenta Municipal Ana Paty Peralta encabezó la toma de la fotografía oficial con cerca de mil 800 atletas que representarán al municipio de Benito Juárez en la fase estatal de la Olimpiada Nacional CONADE 2026. El encuentro, realizado en el Gimnasio Kuchil Baxal, se convirtió en un reconocimiento público al talento, disciplina y entrega de las y los jóvenes que hoy sostienen el orgullo deportivo de la ciudad.

El equipo cancunense, integrado por seleccionados de más de 36 disciplinas, avanzó a esta etapa tras superar try outs, competencias municipales y rankings estatales, consolidándose como una delegación amplia, diversa y altamente competitiva. Desde ajedrez hasta triatlón, pasando por atletismo, básquetbol, boxeo, ciclismo, clavados, esgrima, fútbol, gimnasia, judo, karate-do, levantamiento de pesas, natación artística, softbol, surfing, taekwondo, tenis, tiro con arco, voleibol de playa y sala, entre muchas otras, Cancún demuestra una vez más su potencia multideportiva.

Durante su mensaje, Ana Paty Peralta destacó que el deporte es una herramienta real de transformación social, al formar ciudadanos resilientes, disciplinados y comprometidos con su comunidad. Recordó que su administración seguirá respaldando a las y los atletas con mejores instalaciones, apoyo directo, infraestructura adecuada y programas que fortalezcan el alto rendimiento, con el objetivo de posicionar al municipio como referente estatal y nacional.

Por su parte, el director del Instituto de Cultura Física y Deporte, Alejandro Luna López, motivó a las y los jóvenes a competir con orgullo y determinación, subrayando que cada sacrificio y cada entrenamiento es un paso hacia sus metas. Afirmó que portar los colores de Cancún implica honor, esfuerzo y el respaldo de familias, entrenadores y comunidad.

Como parte del evento, se realizó la entrega de uniformes oficiales para quienes participarán en el proceso rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, cuya fase estatal se desarrolla entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Con esta delegación robusta, diversa y motivada, Cancún reafirma su liderazgo deportivo y su compromiso con las nuevas generaciones.