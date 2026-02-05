En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, la gobernadora Mara Lezama reafirmó su compromiso de impulsar acciones firmes para prevenir, detectar y atender a tiempo esta enfermedad, colocando en el centro la salud de las mujeres de Quintana Roo.

Durante un acto conmemorativo, la mandataria destacó que hablar de cáncer implica hablar de información, prevención y acceso real a servicios médicos. Enfatizó la urgencia de fortalecer la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino, dos padecimientos que pueden salvar vidas cuando se identifican a tiempo.

“Una mastografía, un Papanicolaou o la vacuna contra el VPH no son simples trámites: son herramientas que realmente salvan vidas”, subrayó. Con este mensaje, hizo un llamado directo a promover la cultura del autocuidado entre mujeres y jóvenes, y a derribar miedos, estigmas y barreras que retrasan la detección.

La gobernadora también recordó la importancia de que los hombres participen en la prevención, especialmente mediante revisiones para detectar cáncer de próstata. Además, resaltó la relevancia de poner atención a señales tempranas en niñas y niños, dado que no existe una prueba única para el cáncer infantil.

Reafirmó que su administración, con una visión humanista y de atención prioritaria a las mujeres, trabaja para acercar servicios, reducir desigualdades y garantizar que todos los quintanarroenses tengan acceso oportuno a la salud. “Cuidarte es un derecho, y en Quintana Roo la salud es prioridad”, expresó.

Con este mensaje y las acciones emprendidas, el estado avanza hacia una estrategia integral que protege la vida y fortalece la prevención como la herramienta más poderosa para enfrentar el cáncer.