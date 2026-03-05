Ciudad de México.— La reforma electoral impulsada desde el gobierno federal enfrenta un escenario político cada vez más complejo en el Congreso, donde no solo la oposición mantiene una postura crítica, sino que los propios partidos aliados de Morena han advertido que podrían rechazarla, lo que pone en duda su viabilidad legislativa.

El proyecto busca modificar aspectos clave del sistema electoral mexicano, entre ellos cambios en la representación proporcional, reducción del financiamiento a partidos y ajustes en la integración del Congreso, como la reducción de escaños en el Senado y nuevas reglas para elegir diputados plurinominales.

Sin embargo, el debate ha provocado tensiones dentro del propio bloque oficialista. Tanto el Partido del Trabajo (PT) como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) han expresado reservas y han reiterado que no respaldarán la reforma en sus términos actuales, lo que podría impedir que Morena alcance la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución.

Desde el PT incluso se ha advertido que algunos cambios planteados alterarían de fondo el sistema político y debilitarían la pluralidad partidista, al modificar el modelo de representación proporcional que durante décadas ha permitido la presencia de minorías en el Congreso.

La oposición ha ido más allá en sus críticas. Legisladores de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sostienen que la iniciativa forma parte de una estrategia política para concentrar poder, señalando que Morena busca rediseñar las reglas electorales a su favor y avanzar hacia un esquema de hegemonía política que reduzca la competencia democrática.

En el fondo del debate se encuentra la disputa por el modelo de democracia que regirá en los próximos años. Mientras el oficialismo argumenta que la reforma busca reducir costos del sistema electoral y ampliar la participación ciudadana, sus detractores sostienen que podría debilitar contrapesos institucionales y abrir la puerta a un predominio político de un solo partido.

Con el proyecto ya en ruta legislativa, las próximas semanas serán decisivas. Si Morena no logra convencer a sus propios aliados o atraer votos de la oposición, la reforma podría estancarse en el Congreso o incluso ser rechazada en el pleno, en lo que ya se perfila como uno de los debates políticos más intensos del actual sexenio.