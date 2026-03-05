Cancún, Quintana Roo.— Como parte de una estrategia enfocada en fortalecer la seguridad y reconstruir el tejido social, la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezó la instalación de dos nuevos Comités de Paz en la Supermanzana 93, reforzando el trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía para atender los retos de la comunidad.

Durante su visita a la zona, la alcaldesa destacó que la participación ciudadana es fundamental para construir entornos más seguros y mejorar la calidad de vida de las familias cancunenses. Subrayó que el trabajo coordinado entre autoridades y vecinos permite atender de manera más efectiva las problemáticas que se presentan en cada colonia.

“La paz se construye desde cada espacio y con el esfuerzo de todas y todos; sigamos aportando nuestro granito de arena por la ciudad que amamos y queremos”, expresó la presidenta municipal ante vecinas y vecinos que participaron en la conformación de los comités.

En el encuentro, Ana Paty Peralta sostuvo un diálogo cercano con los residentes, quienes compartieron propuestas, inquietudes y áreas de oportunidad para fortalecer la seguridad y mejorar las condiciones de su comunidad. Este intercambio permitió identificar acciones concretas que podrán implementarse de manera conjunta.

Durante la jornada también fueron presentados los elementos policiales asignados a la zona, quienes explicaron a los vecinos las labores que realizan diariamente y las estrategias que se implementan para mantener la vigilancia y reforzar la seguridad en el sector.

La actividad concluyó con la firma del documento que formaliza la creación de los nuevos Comités de Paz, un paso que consolida la organización comunitaria y el seguimiento de acuerdos. En este proceso participó la titular de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales (OPABIEM), Karina Pamela Espinosa Pérez, quien fungirá como enlace institucional para dar continuidad a los compromisos asumidos con la comunidad.

Con estas acciones, el gobierno municipal continúa impulsando mecanismos de participación ciudadana que buscan fortalecer la confianza entre autoridades y sociedad, así como construir un Cancún más seguro y unido.