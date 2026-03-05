Ciudad de México.— La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, sostuvo una reunión de trabajo en Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de dar seguimiento puntual a diversos proyectos estratégicos que buscan impulsar el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de las familias quintanarroenses.

Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre los avances y compromisos en salud, infraestructura y agua potable, rubros considerados prioritarios para fortalecer el bienestar de la población en distintas regiones del estado.

La mandataria estatal destacó que el trabajo coordinado entre el gobierno federal y el gobierno de Quintana Roo permite acelerar proyectos que impactan directamente en la vida cotidiana de miles de familias, desde la mejora de servicios básicos hasta el fortalecimiento de la infraestructura pública.

Mara Lezama expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por el respaldo institucional y el compromiso permanente con el desarrollo del estado, subrayando que la colaboración entre ambos niveles de gobierno es clave para consolidar una agenda de bienestar y justicia social.

La reunión también permitió revisar los avances de programas y obras que se encuentran en marcha en la entidad, con la intención de mantener una coordinación constante que garantice resultados tangibles para la población.

Con este encuentro en Palacio Nacional, la gobernadora reafirma su gestión de diálogo y coordinación con el Gobierno de México, orientada a consolidar bienestar, desarrollo social y prosperidad compartida para Quintana Roo.