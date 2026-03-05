Chetumal, Quintana Roo.— Con el objetivo de mejorar el transporte público y garantizar mejores opciones de movilidad para las familias, la XVIII Legislatura del Estado aprobó una reforma a la Ley de Movilidad, impulsada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, que permitirá avanzar hacia un Sistema Integrado de Transporte con rutas planeadas, mayor cobertura y un enfoque reforzado en la seguridad vial.

Durante la sesión ordinaria, el Pleno avaló las modificaciones legales que armonizan la legislación en la materia y fortalecen el derecho a la movilidad, al establecer un modelo que busca superar la fragmentación del servicio y reducir desigualdades entre regiones. La reforma plantea estándares claros de cobertura, eficiencia, sustentabilidad y seguridad, tanto en el ámbito estatal como municipal, en beneficio directo de las y los usuarios.

Uno de los cambios clave es que se establece la responsabilidad del Estado en el diseño, implementación y operación del Sistema Integrado de Transporte, lo cual contempla la firma de convenios con los municipios para coordinar acciones y consolidar un servicio más ordenado. También se incorpora formalmente la modalidad de autobuses urbanos en rutas establecidas, lo que abre la puerta a una planeación integral y a un modelo de operación más moderno.

La reforma busca homologar políticas públicas, esquemas de operación, estándares de calidad y metas de sostenibilidad, eliminando duplicidades y mejorando la coordinación entre niveles de gobierno. Con ello, se pretende dar paso a un transporte público más predecible, con mayor supervisión y mejores condiciones para las personas usuarias.

Entre los beneficios planteados se incluye la implementación de tecnología para fortalecer la experiencia de viaje, como el pago electrónico y la información en tiempo real; además de medidas para garantizar transparencia en concesiones y operación, continuidad del servicio durante el proceso de transición y una mayor inversión sostenida al evitar retrocesos presupuestales.

Con esta reforma, el Estado da un paso institucional para modernizar el transporte público, mejorar la seguridad vial y ofrecer un servicio más accesible y eficiente, alineado a las necesidades actuales de movilidad en Quintana Roo.