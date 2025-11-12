En respuesta a denuncias ciudadanas, el gobierno municipal de Benito Juárez llevó a cabo un operativo de recuperación y limpieza de un predio abandonado en la avenida Yaxchilán, en la Supermanzana 24 de Cancún, que durante cinco años permaneció en el abandono y representaba un foco de riesgo para la salud y la seguridad pública.

La presidenta municipal, Ana Paty Peralta, encabezó las acciones y destacó que este operativo forma parte de una estrategia integral para rescatar espacios en desuso y devolverlos a la comunidad. “En un gran esfuerzo coordinado para recuperar predios e inmuebles abandonados, estamos trabajando a través de la Coordinación de Asesores para recuperar estos espacios que son focos de infección y de acumulación de basura. Lo que buscamos es recuperarlos de la mano de sus propietarios”, afirmó la alcaldesa durante la supervisión de los trabajos.

El operativo inició a las 7:00 de la mañana y contó con la participación de diversas dependencias municipales, entre ellas la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito, el Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA), Protección Civil, Bomberos, Servicios Públicos, Ecología y Solución Integral de Residuos Sólidos Cancún (SIRESOL). Durante la intervención, personal del IMCA brindó atención a una persona en situación de calle, quien fue canalizada a rehabilitación.

Las autoridades municipales informaron que este tipo de predios, al permanecer abandonados, suelen convertirse en puntos de riesgo donde se registran acumulación de desechos, fauna nociva e incluso actividades ilícitas. Por ello, el gobierno municipal impulsa un programa permanente de recuperación de espacios para mantener las colonias limpias, ordenadas y seguras.

Ana Paty Peralta subrayó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración con un gobierno cercano, humanista y sensible a las necesidades de la población. “Estamos escuchando, atendiendo y actuando en favor del bienestar de las y los cancunenses. Recuperar estos espacios significa construir paz, orden y seguridad para todos”, expresó.

El Ayuntamiento de Benito Juárez reiteró su llamado a la ciudadanía a seguir denunciando inmuebles en abandono y colaborar con las autoridades para mantener un Cancún más limpio, seguro y con espacios dignos para la comunidad.