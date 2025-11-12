La ola de violencia que azota a Tulum volvió a cobrar víctimas la medianoche de este martes, cuando una pareja fue ejecutada dentro de una vivienda de la colonia irregular Carlos Joaquín, ubicada a escasos metros del complejo turístico Aldea Zamá. El hecho, una vez más, exhibe la incapacidad del secretario de Seguridad Pública municipal para contener la creciente violencia que se apodera del destino.

Según los primeros reportes, las víctimas convivían tranquilamente y consumían bebidas alcohólicas cuando hombres armados irrumpieron en el domicilio y dispararon sin mediar palabra. Los cuerpos quedaron tendidos y ensangrentados dentro de la vivienda, mientras los atacantes escapaban sin dejar rastro.

Vecinos relataron que las detonaciones se escucharon poco después de la medianoche, provocando pánico entre las familias del sector. “Aquí ya nadie duerme tranquilo, no hay vigilancia, no hay patrullas, la policía solo llega cuando ya pasó todo”, señalaron.

El llamado de emergencia al 911 movilizó a elementos de la Policía Estatal y Municipal hacia la avenida Juan Ek, entre Satélite y Prolongación Escorpión Sur. Paramédicos del Hospital Tulum y de CostaMed confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales.

El área fue acordonada mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos realizaban las diligencias. Sin embargo, no hubo detenciones, lo que incrementa el descontento ciudadano ante una autoridad local que se muestra rebasada.

En los últimos meses, Tulum ha sido escenario de múltiples ejecuciones, ataques armados y hechos violentos que evidencian una crisis de seguridad sin control, donde los criminales actúan con total impunidad.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de las víctimas y el motivo del ataque, pero la población exige resultados inmediatos y un cambio urgente en la estrategia de seguridad. “Tulum no puede seguir siendo un paraíso manchado de sangre”, expresaron habitantes indignados tras el doble homicidio.