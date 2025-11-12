Cozumel volvió a hacer historia en la industria turística internacional al recibir el arribo del imponente crucero Celebrity Xcel, de la línea Celebrity Cruises, que eligió a la isla como su primer puerto de escala en el mundo tras zarpar de Miami.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, encabezó la ceremonia de bienvenida y entregó una placa conmemorativa al capitán del navío, destacando la confianza que la industria marítima deposita en la infraestructura portuaria y el potencial turístico del Caribe mexicano. “Este es un día histórico para Cozumel y para todo Quintana Roo”, expresó.

El Celebrity Xcel pertenece a la exclusiva clase Edge y fue construido en 2025. Con más de 327 metros de eslora, 39 metros de manga y capacidad para más de 3 mil 200 pasajeros y mil 400 tripulantes, el barco representa una de las joyas tecnológicas y de diseño más avanzadas del turismo marítimo mundial.

El hecho de que Cozumel sea la **primera escala mundial** de este crucero consolida a la isla como un destino de alto impacto en el turismo de lujo. Este arribo también confirma el liderazgo de Quintana Roo en el mercado de cruceros del Caribe, generando una importante derrama económica para el sector hotelero, comercial y de servicios locales.

Durante la jornada, los visitantes pudieron disfrutar de los atractivos naturales y culturales de la isla, además de degustar la gastronomía local y recorrer las playas y zonas comerciales de San Miguel de Cozumel.

Autoridades estatales y locales coincidieron en que este tipo de eventos impulsan la competitividad del estado y refuerzan su compromiso con un **turismo sustentable y de bienestar compartido**, donde los beneficios se traduzcan en más empleos y desarrollo para las familias.

El arribo del Celebrity Xcel no solo posiciona a Cozumel como referente mundial en la industria de cruceros, sino que reafirma al Caribe mexicano como uno de los destinos turísticos más importantes, elegantes y confiables del planeta.