Chetumal, Quintana Roo.— Al encabezar la entrega de medallas y reconocimientos a docentes destacados, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, afirmó que el magisterio ha sido y seguirá siendo una pieza fundamental en la construcción de la historia y el desarrollo del estado.

Durante la ceremonia realizada en el Teatro Constituyentes del 74, la mandataria estatal destacó la vocación y compromiso de maestras y maestros de educación básica y media superior, cuya labor —dijo— resulta clave para formar ciudadanos con valores y contribuir a la construcción de un mejor futuro para Quintana Roo.

En el evento se entregaron medallas y reconocimientos a 44 docentes ganadores del concurso de reconocimiento a la práctica educativa 2025, organizado por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), con lo que el gobierno estatal busca dignificar y visibilizar la labor educativa en la entidad.

Ante autoridades educativas y representantes del sector magisterial, Mara Lezama subrayó que el trabajo de los docentes trasciende las aulas, pues también implica orientar, acompañar y transmitir valores a niñas, niños y jóvenes que crecen en un estado joven y en constante transformación.

“Quintana Roo necesita mucho de su gran esfuerzo”, expresó la gobernadora al reconocer que, frente a los desafíos sociales y culturales que enfrentan las nuevas generaciones, el conocimiento y los principios que los maestros transmiten se convierten en herramientas esenciales para su desarrollo personal y profesional.

La titular del Ejecutivo estatal reiteró que su administración mantiene como prioridad fortalecer el sistema educativo, mejorar las condiciones de las escuelas y revalorizar el trabajo del magisterio, como parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Finalmente, la gobernadora felicitó a las y los docentes galardonados y destacó que cada estudiante que alcanza sus metas representa también el legado de quienes dedican su vida a enseñar en las aulas quintanarroenses.